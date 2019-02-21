هل تخسر أنغام صداقتها بأصالة بعد زواجها!.. هل انحازت الأخيرة لصف زوجها وأسرته؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 02:27 مساءً -

من المعروف أن الفنانة #أصالة تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة #أنغام لكن يبدو أن العلاقة قد توتر بين كل منهما، بعد انتشار قصة زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم حيث يتردد أن زوجة الموزع المصري الأولى ياسمين عيسى، تربطها صلة قرابة بالمخرج طارق العريان زوج المطربة أصالة، فكانت ياسمين تحرص باستمرار على مشاركة صور لها مع طارق العريان وأصالة في بعض المناسبات الخاصة بالأسرة، سواء في منزل أصالة أو منزلها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك

فهل بعد أنباء زواج أحمد إبراهيم وأنغام ستستمر علاقة الصداقة بين الفنانتين أم ستنحاز أصالة لصف زوجها وأسرته؟

ويبدو أن أصالة انحازت بالفعل لصف ياسمين عيسى، حيث إنها تجاهلت تمامًا تهنئة أنغام بألبومها الجديد، سواء بالتعليق أو الإعجاب على منشوراتها الخاصة بالألبوم والتي تشاركها باستمرار على انستغرام منذ أن بدأ الإعلان عن الألبوم. وكانت أصالة في السابق من أوائل الاشخاص الذين يبدون إعجابهم بما تنشره أنغام، وتحرص على التعليق باستمرار على صورها وفيديوهاتها، فهل امتنعت مؤخرًا عن التفاعل مع كل ما يخص أنغام عبر انستجرام، أم أن الأمر مجرد مصادفة