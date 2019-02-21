كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 02:27 مساءً -

انتشر على صفحات المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أثناء تواجدها في الكويت وزيارتها المفاجأة لزميلتها الفنانة ​أنغام​، وذلك أثناء عمل بروفات حفلة أنغام التي ستحييها ضمن مهرجان “هلا فبراير”. وأشاد المتابعون بتصرّف الزغبي هذا الذي لا يدل إلاّ على علاقة الود ولمحبة بينهما، وبدورها أنغام نزلت من على المسرح فور رؤيتها الزغبي وتعانقتا وتبادلتا القبلات.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نوال الزغبي تفاجئ أنغام وتزورها في الكويت.. تعانق وتبادل قبلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.