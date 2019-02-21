- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 02:27 مساءً -
لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج كارلا حداد من زوجها الممثل طوني أبو جودة دائما تثير الجدل، خصوصا وأنهما لم يتحدّثا عن هذا الموضوع إلى العلن بطريقة واضحة.
الأمر الذي دفع بأحد المتابعين إلى طرح هذا السؤال على حداد عندما فتحت باب الأسئلة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لترد نافية الخبر، وأرفقت التعليق بصورة تجمعها مع زوجها مزينة بعلامة قلب.
من ناحية أخرى، وحول قرارها ترك برنامج “رقص النجوم”، أكدت كارلا أنّها اتخذت القرار في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارلا حداد تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن زوجها طوني أبو جودة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.