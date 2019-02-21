انت الان تتابع تفاصيل خبر 43 % من لغات العالم مهددة بالاندثار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 02:22 مساءً - كشفت الأمم المتحدة عن مواجهة 43% من لغات العالم، البالغ عددها نحو 6 آلاف لغة، خطر الاندثار، لا سيما اللغات المحلية منها.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الأممية، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، 21 فبراير.

وقالت المنظمة إن لغة من الـ6 آلاف تتعرض بشكل دوري للاندثار كل أسبوعين.

وأضافت أن اندثار اللغات يعني غياب تراث ثقافي كامل، ويؤدي إلى الإضرار بالثراء الاجتماعي في العالم.

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ولفتت الأمم المتحدة إلى أن 40% من سكان العالم لا يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم.

وأشارت إلى اضطرار قرابة 370 مليوناً من سكان العالم للهجرة من أجل تحسين ظروف المعيشة، ما يسبب نسيانهم للغاتهم الأم.

ومن أبرز اللغات المهددة بالاندثار، اللغة الليغورية المتداولة في بعض المناطق الإيطالية، ولغة التاماشيك في أفريقيا، بالإضافة إلى اللغة التركية الخراسانية في القوقاز، حسب المنظمة.

ومنذ العام 2000 تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) سنوياً باليوم العالمي للغة الأم في 21 فبراير، بهدف ترقية التنوع اللغوي والثقافي.