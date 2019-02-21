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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أنغام واحمد يعلنان زواجهما برسالة عشق .. وزوجته السابقة تطلب الطلاق؟
أفصح كلا من المطربة أنغام والموزع الموسيقى أحمد ابراهيم، عن زواجهما رسمياً عبر رسالة رومانسية تعبر عن حالة "الحب والعشق" بينهما.
حيث قام أحمد بكتابة رسالة رومانسية على موقع التواصل الاجتماعى، ونشر الصور "إنستجرام" يقدم فيها التهنئة للمطربة أنغام عن طرح البومها الجديد "حالة خاصة جداَ بالأسواق، وتضمنت الرسالة حالة الحب والانسجام بينهما حيث قال " الف مبرك ياحبيبتي ربنا يسعدك وينجحك مع ايمشن للقلب .. ثم ردت انغام "مبروك علينا ياحبيبي".
وعلى جانب متصل قامت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم،ولديهما طفلان "مالك وعيسى برفع دعوى طلاق لزواجه من أخرى وهى النجمة أنغام للضرر، حسبما جاء فى القضية المرفوعة من زوجة الموزع الموسيقى، بأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.
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