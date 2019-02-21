خاص- فرحة فاليري ابو شقرا لم تكتمل مرتين

على ما يبدو ان فرحة ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري ابو شقرا لن تكتمل في المسلسلات، خاصة بعدما عاشت نفس الألم مرتين.

الملكة الجميلة التي اقتحمت مجال الدراما العام الفائت بعد ان شاركت في مسلسل “الهيبة – العودة” كأول تجربة درامية لها، واثناء زواجها من النجم “تيم حسن” (جبل) يتعرض والد الأخير الى القتل فيلغى الزواج.

وفي حلقة الأمس من مسلسل “ما فييّ” لم تكتمل فرحة زواجها ايضاً وذلك بعدما قام النجم الكبير أحمد الزين جد فاليري ابو شقرا باختطاف حبيبها “معتصم النهار” ليلة حفل الزفاف ويحتجزه كي يغيب عن عقد القران.

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تلعب “فاليري” دور الفتاة الطيبة والراقية والرومنسية، والتي تقع بحب “معتصم” من النظرة الأولى على الرغم من العداوة الكبيرة بين العائلتين التي تعود الى سنوات طويلة.

هل يخرج معتصم من الاحتجاز ويحاول اعادة الأمور الى طبيعتها بينه وبين فاليري ويتزوجا على الرغم من معارضة عائلتيهما؟ سننتظر ونرى.

هل معتصم يحب فعلاً فاليري او أنه يريد الانتقام بعد ان علم ان والديه قتلا ولديه شكوكاً ان عائلتها وراء هذه الجريمة؟

مسلسل “ما فييّ” يعرض يومياً عبر شاشة MTV من الاثنين الى الجمعة بعد نشرة الأخبار المسائية، وهو من انتاج شركة الصباح للاعلام، اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، بطولة فاليري ابو شقرا، معتصم النهار، احمد الزين، زينة مكي، بيار داغر، كارلا بطرس، إلسا زغيب، ليليان نمري، يوسف حداد وغيرهم. ويتألف من 60 حلقة.