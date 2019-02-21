زوجة أحمد ابراهيم ترفع دعوى طلاق.. والسبب أنغام

Feb 21, 2019
بعد انتشار خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت زوجة الاخير دعوى طلاق وذلك بسبب زواجه من أخرى وهي انغام.
ونشر “اليوم السابع” صورة من المستندات التي حصل عليها، والخاصة بطلب دعوى طلاق السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، من زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم وذلك بحسب ما جاء في القضية المرفوعة في أحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.
لم تنف انغام او أحمد ابراهيم خبر الزواج حتى اللحظة، وسط تعاون الأخير مع النجمة المصرية في ألبومها الجديد، “حالة خاصة جداً”، والذي صدر اليوم الخميس، 21 شباط/فبراير الحالي في الأسواق.
نذكر ان انغام تزوّجت سابقاً ثلاث مرات، الأولى من مجدي عارف، والزواج الثاني من فهد الشلبي. كما أعلنت قبل سنوات عن زواجها من الممثل أحمد عزّ.
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