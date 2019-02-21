شاهدي.. محمد الترك يرسم "دنيا" وشمًا على شريانه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر المُنتج البحريني محمد الترك، مع زوجته الفنانة المغربية دُنيا بطمة، راسمًا وشمًا على شريان ذراعه، يُظهر اسم "دنيا" باللغة الإنجليزية، تعبيرًا عن حبه لها.

ونشرت إحدى صفحات الإنستغرام المهتمة بالمشاهير، صورة تجمع بين الزوجين الترك وبطمة، وهو ممسك بيدها ويظهر "الوشم" على ذراعه، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "محمد الترك يضع وشم باسم زوجته الفنانة دنيا بطمة".

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، كُرمت كسفيرة للقفطان المغربي، أثناء تقديمها حفلًا غنائيًّا بهولندا، حضره عدد كبير من سكان الجالية المغربية.

جدير بالذكر أن بطمة، سبق وأن نفت مشاركتها في برنامج حلا الترك الجديد وقالت إنه لا يهمها وأنها لا تتابع محطة "mbc"، مضيفة أن كلاً منهما يشق طريقه، مشددة على أن كل ما له علاقة بالماضي لا يهمها ولا تريده في الحاضر والمستقبل.