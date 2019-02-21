أصالة تحت نيران النقد بسبب "وطن النهار"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الشاعر بدر بوريسلي الفنانة أصاله نصري بعد تأديتها لأغنيته "وطن النهار" أثناء مشاركتها في مهرجان "هلا فبراير"، والتي كتبها وغناها الفنان عبدالكريم عبدالقادر ولحنها سليمان الملا.

حيث قال في لقائه على إحدى الفضائيات التلفزيونية: "لا أعلم لماذا غنت الأغنية، فالأغنية تحتاج لإحساس كإحساس عبدالكريم عبدالقادر، الأغنية حزن وإحساس وليست لاستعراض الصوت، وبها كلمات لا تستطيع أصاله أن تغنيها".

وأضاف بوريسلي: الأغنية يجب أن تغنى من قلب، فعبدالكريم إذا غناها يغني من قلب وإحساس ويبكي، لكن ما شاهدناه من أصاله أنها جاءت "مستأنسة" مبسوطة.

يذكر أن هذا الهجوم ليس الوحيد، بل تعرضت أصالة لانتقادات من جهات متعددة بسبب هذه الأغنية، التي كانت القاصمة بالنسبة لها، ولا زالت الانتقادات تطاردها في جميع وسائل الإعلام الكويتية، معتبرين ما قامت به تعديا على التراث الكويتي.