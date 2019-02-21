متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعود المطرب الشاب حاتم فهمي مرة أخرى إلى الساحة الغنائية، بعد فترة غياب بسبب قضائه عقوبة السجن.
وتعود تفاصيل أزمة حاتم، إلى عام 2014، عندما تم اتهامه مع آخرين بالنصب على المواطنين في استثمار أموالهم بفوائد.
وقال فهمي لـ "فوشيا" إنه سيعود إلى الجمهور من خلال طرح العديد من الأغاني "السينغل" وإقامة الحفلات، معربًا عن سعادته بردود أفعال الجمهور وزملائه في الوسط الفني.
يذكر أن الفنان حاتم فهمي قدم العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منها "مش من حقك"، "صدقيني"، "لسه بإيديا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالنصب وسجنه.. حاتم فهمي: لسة الناس بتحبني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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