عامر زيان يكشف سر إنفاق مبلغ 10 ملايين دولار

حل الفنان اللبناني عامر زيان ضيفًا على برنامج "منا وجر"، الذي تعرضه محطة "ام تي في" اللبنانية، بعد عامين من الغياب عن المقابلات التلفزيونية، وكانت فسحة للاضاءة على العديد من المواضيع الشخصية والفنية والتي كان أبرزها نفيه استمرار الخلاف مع ابن قريته جزين الفنان فارس كرم، والاشارة الى وجود عتاب بينه وبين الفنان رامي عياش، الذي تصرّف معه بجفاء في المغرب، إلى جانب العديد من القضايا الاخرى مثل علاقته بالفنانة قمر، التي تمنى لها التوفيق ونفى أن يكون قد خطط معها للزواج .

في المقابل، أكد عامر على الصلة الجيدة مع مكتشفه المخرج سيمون أسمر، فيما تطرّق لأول مرة إلى المبلغ الذي حصل عليه وانفقه في مسيرته الفنية، وقال إنه وصل الى عشرة ملايين دولار، أما ردًا على تجاهل أحد الوزراء في الحكومة الجديدة، أشار زيان إلى أن الوزير لم يجيب على رسالة تهنئة كان قد أرسلها اليه عقب عملية تشكيل الوزارة، وهي الناحية التي اغضبته، وبعدها بأيام عاد الوزير واتصل به لاكثر من مرة فلم يجيب عليه .

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زيان غنى في الحلقة إلى جانب أغنياته عددًا من الاغنيات لزملائه الفنانين امثال وائل كفوري وفارس كرم وحتى رامي عياش وإليسا وهيفاء وهبي.

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