تامر حسنى يحتفل بتخطى كليب "ناسينى ليه" 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان تامر حسنى بتخطى كليب "ناسينى ليه" 10 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". كليب "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكانت ضمن أغنيات ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى طرحه منذ عدة أشهر، وحقق من خلاله نجاحًا وردود فعل إيجابية، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.

تامر حسنى

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