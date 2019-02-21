شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "ملك الرومانسية" تجمع بين راغب علامة والشاعر ناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر ناصر الجيل خلال الأيام المقبلة فى أغنية مع المطرب اللبنانى راغب علامة تحمل اسم "ملك الرومانسية" من ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرحها على طريقة السينجل وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الذى تعود عليها راغب فى معظم أغانيه ويقدمها بشكل جديد عليه، كما أكد ناصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".
من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "تعبت منك"، من كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع الراحل خالد البكرى.
يذكر أن الشاعر ناصر الجيل هو من أهم الشعراء في مصر والوطن العربي، قدم العديد من الأغانى والأعمال الناجحة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى وعلى رأسهم راغب علامة، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أصالة، مصطفى حجاج.
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