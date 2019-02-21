شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى سلسة حفلات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد النجم إيهاب توفيق حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يحيى عددا من الحفلات للجالية المصرية والعربية هناك، ويعود توفيق إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمتابعة أغنياته المقرر طرحها الفترة المقبلة.

ويستعد المطرب إيهاب توفيق لتسجيل أغنية جديدة سنجل، لكنه لم يحدد اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يتم تسجليها فى الأيام المقبلة.

كما يغنى إيهاب توفيق دويتو بعنوان "قصة حب" تجمعه بالمطربة التونسية وصال فاضل، وتم تصويرها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهى من كلمات محمد محيى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد مجدى، وإخراج سيف الساحر.

من ناحية أخرى انتهى إيهاب توفيق من دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.