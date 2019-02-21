شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر يرد على سخرية مجدى شطة: "جاهل لا يفقه ما أقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو يجمع الفنان الكبير حلمى بكر ومغنى المهرجانات مجدى شطة، على مواقع التواصل الاجتماعى بكثرة، ويظهر فيه بكر منفعلا حين تحدث عن رأيه فى مجدى شطة وأغانى المهرجانات، وصرخ بكر قائلا: "إحنا رايحين فى داهية.. جرى إيه يا جماعة أنا جاى ليه.. دوول مش عايزين نقابة دوول عايزين بوليس"، فى إشارة منه لمطربى المهرجانات.

من جانبه قابل مجدى شطة صراخ وغضب الموسيقار حلمى بكر بضحكات فسرها البعض على أنه رد فعل استهزائى، وكأنه لا يقيم وزنًا لكلام الموسيقار الكبير، وتحول الفيديو إلى "كوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعى وتم تداوله بكثرة.



مجدى شطة

الفنان حلمى بكر رد على سخرية مجدى شطة من حديثه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "اللى زى مجدى شطة ده ميعرفش يسخر.. واحد جاهل زى ده لا يفقه ما أقول من الأساس".

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وحكى حلمى بكر كواليس الحلقة التى جمعته بمجدى شطة وقال: "شطة كان فرحان إنه طالع فى التليفزيون، طلب منى يتصور معايا بعد الحلقة رحت ضربه على إيده وقلتله مش ممكن".

وأضاف: "كما طلب شطة منى أن يأتى إلى بيتى كى أقدم له النصائح فرفضت.. قلتله ماتجيش".

وعن ردرود الأفعال بعد الحلقة أوضح بكر أنه لأول مرة الناس تشكرنى على ما أبديته من رأى وكانت ردود الأفعال إيجابية، وأرجو من كل الناس ألا تستمتع لأغانى المهرجانات وترفضها.