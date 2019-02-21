تامر حسني يغادر القاهرة متجهًا إلى السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان تامر حسني متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورته قبل إقلاع طائرته المتجهة إلى السعودية، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته غدًا الجمعة 22 فبراير الجاري.
وكتب تامر في تعليقه على الصورة "صباح الهنا على أغلى ناس متجهين إن شاء الله إلى السعودية".
جدير بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "ناسيني ليه"، والتي حققت في أربعة أيام أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، ولاقت إعجاب الجمهور.
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