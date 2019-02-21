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تامر حسني يغادر القاهرة متجهًا إلى السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان تامر حسني متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورته قبل إقلاع طائرته المتجهة إلى ، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته غدًا الجمعة 22 فبراير الجاري.

وكتب تامر في تعليقه على الصورة "صباح الهنا على أغلى ناس متجهين إن شاء الله إلى السعودية".

جدير بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "ناسيني ليه"، والتي حققت في أربعة أيام أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، ولاقت إعجاب الجمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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