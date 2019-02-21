"Netflix" تعلن عن خريطتها البرامجية في مارس 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت "Netflix - نتفليكس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن خريطتها البرامجية لشهر مارس 2019، من أفلام روائية ووثائقية ومسلسلات، ونستعرض أبرز ما فيها بالسطور التالية..

FoRMULA 1: DRIVE TO SURVIVE

تبدأ في 8 مارس عرض مسلسل " FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE"، وفيه يعيش سائقو ومديرو ومالكو فرق الفورمولا 1 لحظات مفعمة بالسرعة والتنافس داخل وخارج مضمار السباق. وقد تم تصوير أجزاء من هذه السلسلة في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

TURN UP CHARLIE

وفي منتصف مارس، يشاهد الجمهور مسلسل " TURN UP CHARLIE". يلعب إدريس إلبا دور منسّق موسيقى فاشل يحاول تطوير حياته المهنية أثناء عمله لدى صديقه النجم المتألق كمربٍّ لابنته الشقيّة والبالغة 11 عامًا.

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TRIPLE FRONTIER

في 13 مارس، يكون الجمهور على موعد مع فيلم " TRIPLE FRONTIER".

تدور قصته حول جنود قوات خاصة يعانون من تدبير معيشتهم بعد ترك وظيفتهم، ويتفقون على القيام بعملية سرقة خطيرة، هي سرقة 75 مليون دولار من تاجر مخدرات في أمريكا الجنوبية.

إيمي شومر: لحظات محرجة

في 19 مارس وتحت عنوان "لحظات حرجة"، تتحدث إيمي شومر عن الزواج والحمل والسياسة وغيرها من المواضيع المتنوعة في عرض كوميدي ارتجالي جديد تمّ تصويره في مسرح شيكاغو.

THE LEGEND OF COCAINE ISLAND

وفي 29 مارس، يصبح متاحًا أمام الجمهور، الفيلم الوثائقي " THE LEGEND OF COCAINE ISLAND"، والذي يسرد رحلة بحث الأمريكي رودني هايدن عن مخزون كوكايين يُشاع أنه دُفن في منطقة الكاريبي، بمساعدة مجموعة من المشاكسين.