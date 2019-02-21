أحمد حاتم لـ"الخليج 365": تحمست لتقديم جزء ثان من "أوقات فراغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان الشاب أحمد حاتم، أن المنتج حسين القلا عرض عليه فكرة تقديم جزء ثان من فيلم "أوقات فراغ"، أول أعماله الفنية مع الفنان عمرو عابد والفنان كريم قاسم، والذي تم عرضه في 2006.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحدثنا في الموضوع، والتقينا بالسيناريست عمر جمال، ومن المقرر أن تجمعنا جلسات أخرى، للوقوف على الفكرة التي سيتم تقديمها بالجزء الثاني، وكلنا متحمسون للأمر".

وعن السبب الذي لم يجعل عمرو وكريم وأحمد، يستكملون مشوارهم الفني كفريق، أوضح حاتم "لم نكن فريقًا من البداية، تجربتنا مختلفة مثلًا عن هشام وشيكو وفهمي، قبل ظهورهم على شاشة السينما كوّنوا فريقًا، لكن نحن لم يكن لدينا هذا الاعتقاد، وبعد فيلم (الماجيك) لم يُعرض علينا عمل جيد يجمعنا".

حاتم يتابع ردود الأفعال على فيلمه الجديد "قصة حب" إخراج عثمان أبو لبن، وينتظر طرح فيلمه "التاريخ السري لكوثر" مع المخرج محمد أمين، كما يواصل تصوير مسلسل "حكايتي" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.