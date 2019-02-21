بالفيديو: شيلاء سبت وهند البلوشي في وصلة رقص بكواليس 25 دقيقة

شاركت الفنانة شيلاء سبت جمهورها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بمقطع فيديو طريف، من كواليس تصوير أحدث أعمالها الدرامية “25 دقيقة”. وظهرت “شيلاء” بالفيديو مع الفنانة هند البلوشي وهما تؤديان وصلة رقص على أنغام أغنية “متعبة كل الناس” للفنان بدر الشعيبي، وعلقت عليه قائلة: “خبال التصوير يعني اسنك بالغصب”.

مسلسل “25 دقيقة”، بطولة نخبة من نجوم الخليج: “عبد الله بو شهري، هدى الخطيب، طيف، إبراهيم الحربي، سعود بوشهري، وهند البلوشي، وغيرهم، وهو من تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد بشير الهواري”.

وانتهت الفنانة “شيلاء سبت”، مؤخرا، من تصوير المسلسل الكوميدي “سواها البخت”، من بطولة أحمد العونان، ومحمد الصيرفي، وبدور عبد الله، وفهد البناي، هدى حمدان، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل.

وخاضت الفنانة شيلاء سبت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “التاسع من فبراير”، من بطولة: هنادي الكندري، إبراهيم الحربي، سلمى سالم، محمود بوشهري، شهد الياسين، محمد الحداد، حلا، وعبد الله البلوشي، ومن تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد الهواري .

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