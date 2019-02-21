وزير الثقافة يكرم إبراهيم القاضي أحد رواد المسرح.. تعرّف عليه

كرّم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله أمس (الأربعاء)، إبراهيم القاضي، أحد رواد المسرح الهندي، وذلك بتأسيس “كرسي إبراهيم القاضي”؛ احتفاءً وتقديراً لإسهاماته الفنية والإبداعية. وجاء قرار وزير الثقافة في إطار حرصه على تكريم القاضي في نيودلهي على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

وقال الأمير بدر بن عبدالله، إن الأعمال الرائدة التي قدمها إبراهيم القاضي فتحت آفاقاً واسعة في مجالات المسرح والفنون في دولة الهند وأنجبت جيلاً مميزاً من الفنانين، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتوانى عن تكريم الفنانين والمبدعين بما يحقق التبادل الثقافي والفني.

والشاعر إبراهيم القاضي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً ومولود لأب سعودي، يعد أحد أهم رواد المسرح الهندي؛ حيث أنتج أكثر من 50 مسرحية، كما جرى منحه العديد من الجوائز منها جائزة بادما لثلاث مرات، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وجائزة من “أكاديمية سانجيت ناتاك” مرتين.

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