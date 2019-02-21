شاهد: هيا الشعيبي تبكي بعد تلقّيها هديّة غريبة من معجبة

تلقّتْ الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، هدية غريبة، من إحدى معجباتها عبارة عن “خزنة نقود”، رقمية حديثة، تمّ تزيينها بالورود، بشكل راقٍ.

واستعرضتْ هيا، في فيديو عبر صفحتها على “سناب شات”، الهدية التي حصلتْ عليها من المعجبة، التي أرسلتْ لها معها ورقة مكتوب عليها: “تزعلج الحياة وأراضيج أنا”، وقامت بالتوقيع باسمها.

وبكتْ النجمة الكويتية، في الفيديو من فرحتها بالهدية، دون أنْ تقوم بفتحها للكشف عن ما تحتويه الخزنة، وسبب إرسال المعجبة لهذه الهدية لها.

وعلّقتْ هيا الشعيبي، على الفيديو، قائلة: “حنان أحبج وأحب كل بناتي حبيباتي.. أنتم عمري عمري كلكم بنات هيونة أموت فيكم”.

وكشفتْ الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، مؤخرًا، لأوّل مرّة، كواليس وأسرار دخولها السّجن، منذ فترة، بسبب كسرها لإشارة مرور، موضّحة، أنّها سُجنتْ ظلمًا، ورغم قضائها حوالي أسبوع واحد بداخل السّجن، ولكنّها تعرّفتْ على العديد من السيدات، ولديها العديد من الذكريات.

وقالت هيا الشعيبي، في مقابلة تلفزيونية، إنّها أصيبت بمرض “السكر”، فور الحكم عليها بالسّجن بسبب الحزن، وكانت تبكي بشدّة، حتي تأقلمتْ مع الأوضاع، مشيرة، إلى أنّها ساعدت في ولادة سيدة هندية، كانت مسجونة، وتعرّفتْ على القصص الحقيقية، للعديد من السّجينات.