كتبت - مي صادق نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر" تغريدة وجه بها رسالة لشركة "روتانا". قائلا: "أرجو من شركة روتانا إضافة اسم مهندس الصوت على فيديوهات يوتيوب، ده جزء لا يتجزأ من الأغنية، ولا بد من حفظ حقه الأدبي، وأيضا أسماء العازفين، ولو في خانة description، خاصة أن انتشار ده جزء لا يتجزأ من الأغنية، ولا بد من حفظ حقه الأدبي، وأيضا أسماء العازفين، ولو في خانة description، خاصة أن انتشارالأغاني على يوتيوب يفوق بمراحل مبيعات السي دي الفيزيكال". Advertisements كما وجه أيضا نفس الرسالة على الصفحة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات "يوتيوب". جدير بالذكر أن أنغام طرحت منذ ساعات ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي تعاونت فيه مع الشاعر أمير طعيمة.​

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبوم أنغام.. أمير طعيمة يطالب بحق مهندسي الصوت والعازفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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