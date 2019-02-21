السبت.. إيمان جمجوم ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

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تحل الفنانة إيمان جمجوم ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة، وذلك مساء السبت في تمام التاسعة والنصف.
يشار إلى أن "إيمان"، من أسرة فنية ووالدها الفنان بدر الدين جمجوم، ووالدتها الممثلة فيروز "الطفلة المعجزة" وخالتها الفنانة الاستعراضية الكبيرة "نيللي".
ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة
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