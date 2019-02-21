تعرف على التفاصيل الكاملة لمرض شويكار

تفضل الفنانة شويكار الابتعاد عن الضوضاء، والجلوس في هدوء خلال الأيام الحالية، وخاصة بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة كسر حاد في منطقة الحوض، ومن وقتها لم تستطع الحركة بشكل طبيعي، وكان آخر أعمالها دورها في مسلسل «سر علني»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2012.

أعلنت شويكار خلال تصريحات إعلامية، أنها كانت تنوي السفر للخارج لتلقي العلاج، ولكن الأطباء أكدوا لها أن مرضها لاعلاج له.

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قالت شويكار إنها تفضل الاعتزال، وتقضي أوقاتها في سماع الموسيقى، كما أنها كانت تفضل أن تقرأ روايات لكبار الأدباء، مثل: نجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، بالإضافة إلى الروايات الأجنبية المختلفة، ولكن خلال الأيام الأخيرة أصبحت تكتفي بقراءة القرآن فقط، بسبب تعرضها لبعض المشاكل في البصر.

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تفضل شويكار برامج التوك شو، وخاصة «صاحبة السعادة»؛ لأنها تتناول موضوعات اجتماعية شيقة تخص الأسرة المصرية، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية.

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كانت شويكار قد أعلنت خلال عيد الحب الماضي، عن حبها الشديد للفنان الراحل فؤاد المهندس، سواء على المستوى الشخصي، أو حتى كفنان كوميدي له مكانته في عالم الفن؛ قائلة: «رغم زواجي المبكر وزيجاتي المتكررة، إلا أن فؤاد المهندس كان حبي الحقيقي الأول والأخير، ولم أحب قبله ولا بعده أحداً».