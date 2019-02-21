هكذا دعم السقا أمير كرارة في «كازابلانكا»

تفاعل الفنان أحمد السقا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع صديقه الفنان أمير كرارة عن طريق التعليق على أفيش فيلم «كازابلانكا»، حيث علق السقا على الصورة قائلاً: «ربنا يكرمك يا حبيبي وتكسر الدنيا وإن شاء الله العبد لله يحضر معاك عرض الفيلم»، ورد عليه كرارة: «السقا ما بيرحمش».

حرص السقا على دعم أمير كرارة، لأنه صديقه وكان لهما أكثر من تعاون فني ناجح وآخرها فيلم «هروب اضطراري»، الذي شاركا فيه سويًا عام 2017 وحققا من خلاله نجاحًا كبيرًا، ولاقى الفيلم إقبال عدد كبير من الجمهور خلال الأيام الأولى من العرض بالسينمات، وحقق نسبة إيرادات كبيرة في وقتها.

اقرئي أيضا : في عيد ميلادها.. تعرف على سرّ خلاف أمل حجازي مع إليسا والذي استمر 8 سنوات

كان الفنان أمير كرارة أكد من خلال تعليقه على الصورة أن التي نشرها عبر حسابه الشخصي ليست الصورة النهائية للبوستر الرسمي المقرر أن يصدر قريبًا وسيتصدره نخبة من نجوم السينما، ولكنها صورة بموبايل.

من ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد السقا خلال الأيام الحالية تصوير مشاهده في مسلسل «ولد الغلابة» المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويجسد من خلاله شخصية صعيدي ويشاركه الفنان إدوارد الذي يجسد من خلال المسلسل دور شقيقه الأكبر.