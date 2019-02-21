أول تعليق لأحمد داوود بعد عرض «هيبتا» بالهند

شارك الفنان أحمد داوود جمهوره لحظات سعادته بعرض فيلم «هيبتا.. المحاضرة الأخيرة» في دور العرض السينمائي في الهند، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر صورة لفريق عمل الفيلم وعلق على الصورة: «هيبتا الفيلم الثاني بعد فيلم 122 يتعرض في بوليوود، جايلك يا شاروخان».

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جاءت فكرة عرض «هيبتا» بدور العرض السينمائية في الهند بعد 3 أعوام من عرضه في مصر، وبعد النجاح الملحوظ الذي حققه الفيلم خلال الأيام الأولى من عرضه، وخلال مدة عرضه بالسينمات المختلفة؛ حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً من كل الفئات العمرية، وحقق نسبة إيرادات عالية في وقت عرضه.

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شارك في بطولة هيبتا، عدد كبير من نجوم الفن المميزين، من بينهم: الفنان ماجد الكدواني، عمرو يوسف، شيرين رضا، سلوى محمد على، أحمد بدير، كندة علوش، أنوشكا، محمد فراج، هاني عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد مالك، وهو مأخوذ عن رواية «هيبتا» التي حققت أعلى مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع؛ حيث صدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014، وذلك بناء على رغبة القراء وعلى الإقبال الكبير على شرائها، والرواية من تأليف محمد صادق، وحولها إلى نص سينمائي السيناريست وائل حمدي.