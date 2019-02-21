في عيد ميلادها.. تعرف على سرّ خلاف أمل حجازي مع إليسا والذي استمر 8 سنوات

تحتفل اليوم النجمة اللبنانية أمل حجازي بعيد ميلادها، حيث أكملت عامها الـ42، فهي من مواليد 20 فبراير 1977.

بدأت أمل حجازي مشوارها الفني كعارضة أزياء، ثم أصدرت أول ألبوم غنائي لها عام 2001 بعنوان «آخر غرام»، لتصبح واحدة من أهم الأصوات في لبنان.

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ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن علاقة أمل حجازي بالنجمة إليسا يسودها حالة من التوتر، فالخلافات بينهما بدأت منذ عام 2011؛ عندما اتهمت أمل إليسا بسرقة إعلان كانت مرشحة أن تكون بطلته، كما ظهرت أمل حجازي في أكثر من برنامج تلفزيوني تسخر من خلاله من إليسا وأغنياتها وملابسها.

كما أكدت أمل حجازي أن أغاني نانسي عجرم أكثر حيوية وجمالًا من أغاني إليسا.