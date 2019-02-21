أحمد الفيشاوي يُهين مصطفى شعبان ومجدي كامل بتصرف غير مسؤول

اتهمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان أحمد الفيشاوي بإهانة المهرجان، نظرًا لتصرفاته غير المسؤولة، والتي تسببت في إحراج كبير لهم.
وقال مصدر من داخل المهرجان الذي يقام في مصر كل عام، إن أحمد الفيشاوي قد فاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان، عن دوره في فيلم «عيار ناري».
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وأضاف المصدر أن إدارة المهرجان قد أخبرت الفيشاوي بذلك، والذي عبر عن سعادته الكبيرة لذلك، مؤكدًا أنه سوف يكون أول الحضور بحفل ختام المهرجان حتى يتسلم الجائزة.
وكانت المفاجأة هي تغيب الفيشاوي عن حفل الختام وأرسل السائق الخاص به ليتسلم الجائزة بدلاً منه، لكن إدارة المهرجان رفضت ذلك وقررت حجب الجائزة، وتوجيه لوم شديد اللهجة لأحمد الفيشاوي، خاصة أن لجنة تحكيم المهرجان كانت تتكون من النجم مصطفى شعبان ومجدي كامل والمخرج عادل أديب، والذين اعتبروا ذلك أيضًا إهانة شخصية لهم.
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