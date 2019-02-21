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محمد صلاح يلبي طلب شريف منير ويرسل له هدية خاصة

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mai.ali 0 تبليغ

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شارك الفنان شريف منير متابعيه، عبر «إنستجرام»، بصورة له، ممسكًا بقميص اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف بين صفوف نادي «» الإنجليزي.

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وعلّق شريف منير على الصورة قائلًا: «محمد صلاح أسعدني بتلبية طلبي.. وبعت لي التي شيرت بتاعه.. شكرًا مو صلاح».

وكان الفنان شريف منير قد طلب من الفرعون محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قميصه مع الريدز، والذي يحمل الرقم 11.

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