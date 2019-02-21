رامي عياش يفاجئ جمهوره بقصة حب

طرح رامي عياش أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهي بعنوان «قصة حب»، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وبتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير في بيروت، وهي من إنتاج شركتي «عالم الفن» و«مزيكا»، في أول تعاون بين الفنان رامي عياش والمنتج الكبير محسن جابر.

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وقد انتهى رامي بالفعل من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي قال عنه: «الأهم في حياتي»، وسيحمل عنوان «قصة حب»، ويتكون من 10 أغنيات مختلفة، بها العديد من المفاجآت، ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

ويجهز رامي حاليًا لجولة غنائية، يحيي خلالها عددًا من الحفلات في الوطن العربي، على أن يقدم خلال هذه الحفلات أغنيات ألبومه الجديد، الذي قرر أن يحتفل به وسط الجمهور؛ ليتعرف على ردود أفعالهم بشكل مباشر، لكنه لم يعلن عن مواعيد الحفلات بعد.