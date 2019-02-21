بالصور.. منة شلبي تحتفل مع صديقاتها بسهرة خاصة

شاركت الفنانة منة شلبي جمهورها بعض الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكانت منة تحتفل مع عدد من النجمات في سهرة خاصة، وعلّقت منة على الصورة: «السعادة هي ليلة مع الفتيات».

لاقت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، وظهرت في الصور كل من بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، وحلا شيحة.

تستعد الفنانة منة شلبي خلال الساعات المقبلة لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، والمقرر افتتاحه يوم الأربعاء المقبل.

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وكانت والدة الفنانة منة شلبي، الفنانة زيزي مصطفى، قد تعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، ودخلت بعدها أحد المستشفيات وكانت موجودة معها الفنانة منة شلبي خلال رحلة العلاج، إلى أن اطمأنت عليها وعلى تحسن حالتها الصحية، وخرجت زيزي مصطفى قبل يومين؛ لتعود إلى بيتها بعد استعادة عافيتها الصحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي السينمائية كان فيلم «تراب الماس»، الذي قدمت فيه دورًا مميزًا أمام الفنان آسر ياسين، وحقق الفيلم في وقت عرضه نسبة إقبال كبيرة من الجمهور، من مختلف الفئات العمرية، وحقق إيرادات عالية خلال الأيام الأولى من طرحه بدور العرض السينمائية.