كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:51 مساءً -

أثار مقطع فيديو يعرض فرحة عارمة لشخصين من الجنسية الآسيوية بعد فوزهما بقرعة الحج، إعجاب وتعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر مقطع الفيديو المؤثر، سجود الرجلين وإجهاشهما بالبكاء والدعاء فور تلقيهما ورقة فوزهما بقرعة الحج، واختيارهما ضمن وفود حجاج بلدهما لهذا العام، مما أثار إعجاب المغردين وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن امتنانهم للقائمين على هذه القرعة التي تدخل السرور على قلوب الآلاف سنويا خاصة من الفقراء أو ذوي الدخل المحدود.

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كانت هذه تفاصيل خبر فرحة عارمة وبكاء وسجود… شاهد ردة فعل شخصين فازا بقرعة للحج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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