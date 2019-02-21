شاهدوا تكريم الفنانة دنيا بطمة كسفيرة للقفطان المغربي بهولندا

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:51 مساءً -

أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلًا غنائيًّا بهولندا، حضره عدد كبير من سكان الجالية المغربية، بعد تكريمها كسفيرة للقفطان المغربي.



وارتدت دنيا خلال الحفل قفطانًا مغربيًّا أسود اللون، مرصّعًا بالأحجار الذهبية، من توقيع المصممة شيماء مصمودي.

ولاقت اطلالة دنيا إعجاب الحضور وأيضًا إعجاب متابعيها، الذين أثنوا على جمال القفطان الذي تألقت فيه، وبالمكياج الذي وضعته.



من جهة أخرى تستعد دنيا حاليًّا إلى طرح أغنية جديدة، غير أنها بحسب ما صرحت به لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، لم تستقر بعد على اللغة التي ستطرح بها الأغنية، حيث أكدت أنها تفضل إصدار عمل إما باللهجة المغربية أو الخليجية .

يُذكر أنّ آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة “الزمن بيدور” باللهجة المصرية، والتي كانت من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم زياد، توزيع أسامة سامي، وإنتاج alturk productions التي يديرها زوجها ومدير أعمالها محمد الترك.

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