هيا الشعيبي تبكي بعد تلقّيها هديّة غريبة من معجبة

كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 12:51 مساءً -
تلقت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي هدية غريبة، من إحدى معجباتها عبارة عن خزنة نقود رقمية زيّنت بالورود.
واستعرضت هيا في فيديو عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الهدية التي حصلت عليها من المعجبة والى جانبها ورقة مكتوب عليها: “تزعلج الحياة وأراضيج أنا”، وقامت بتوقيع اسمها.
وبكت الممثلة الكويتية في الفيديو من فرحتها بالهدية، من دون أن تقوم بفتحها للكشف عن محتواها، وسبب إرسال المعجبة لهذه الهدية لها.
وعلّقت هيا الشعيبي، على الفيديو، قائلة: “حنان أحبج وأحب كل بناتي حبيباتي.. أنتم عمري عمري كلكم بنات هيونة أموت فيكم”.
وكشفت هيا الشعيبي سبب دخولها السّجن منذ فترة، بسبب كسرها لإشارة مرور، موضّحة، أنّها سجنت ظلمًا، ورغم قضائها حوالي أسبوع واحد داخل السّجن، ولكنّها تعرّفتْ على العديد من السيدات، ولديها العديد من الذكريات.
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