انت الان تتابع تفاصيل خبر "الساعات الأخيرة".. وثائقي جديد عن حياة مرسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 12:46 مساءً - تبث قناة "الجزيرة"، يوم الأحد القادم، فيلماً وثائقياً بعنوان "الساعات الأخيرة"، يتتبع الأيام الأخيرة لرئاسة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وكان مرسي محاطاً- حتى لحظة إذاعة بيان الإطاحة به على التلفزيون المصري- بتسعة أشخاص، جميعهم الآن في السجون المصرية باستثناء شخص واحد هو خالد القزاز مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية.

في هذا الفيلم يتحدث للمرة الأولى القزاز، الذي يعتبر من أهم أعضاء فريق الرئاسة أيام مرسي، عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول، وكيف اعتُقل على إثر اتصال اللواء محمد العصار (مساعد وزير الدفاع حينها) بهم ليقول إن وزير الدفاع يومها، عبد الفتاح السيسي، يقول إن "الباشا لازم يمشي".

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الفيلم يسلط الضوء أيضاً على الأدوار التي مارسها عدد من السياسيين المصريين، مثل محمد البرادعي الذي أكد لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، أن حكومة محمد مرسي "تمثل خطراً على المجتمع المصري"؛ وكذلك الحكومات الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي.

الفيلم يطرح أسئلة من قبيل: ما الذي كان يحدث وراء الكواليس في الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول؟ ومتى علم مرسي أن وزيره سينقلب عليه؟ وماذا كان دور الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الذي دار في آخر مكالمة بين مرسي والرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ وكيف نجح مرسي في بث خطابه الأخير على الرغم من وضعه في إقامة جبرية وحبسه داخل إحدى المنشآت الأمنية بالقاهرة؟

ويستضيف الفيلم- للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها- كلاً من خالد القزاز، مساعد الرئيس المعزول للشؤون الخارجية؛ ووزير التخطيط والتعاون المصري السابق عمرو دراج؛ ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق؛ والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي أندرو ميلر، ووزير الدفاع القطري خالد العطية، وكان آنذاك وزيراً للخارجية.