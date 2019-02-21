مفهوم النجاح من وجهة نظر محمد عساف!

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن إطار تواصله الدّائم مع الجمهور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حدّد النجم الفلسطيني محمد عساف مفاتيح النجاح من وجهة نظره. وكتب محمد عساف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “حلم+إيمان+عمل=حقّق”. على صعيد آخر، ينشغل محمد عساف في الفترة الراهنة بالتحضير لأعمال فنية عدّة سيعلن عن تفاصيلها في الوقت المناسب لذلك. الجدير ذكره أن محمد عساف يعيش وحتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها بداية موسم الصيف الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.

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