عاصي الحلاني: نوعان من الذكور لا يُطلق عليهما لقب رجل!

متابعة بتجــــــــــــــرد: عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تطرّق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى المميزات التي على الرجال أن يتمتعوا بها ليستحقوا ألقابهم الرجولية.

وقال الحلاني خلال في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، أنّ هناك نوعين من الذكور لا يطلق عليهم لفظ رجل وهما: من يترك والدته تحت عجلة الزمن ليلحق بزمن زوجته، ومن يتكلم في المجالس عن علاقته بإمرأة وثقت به.

وحصدت تغريدة عاصي تفاعلًا جماهيريًا واسعًا من محبّيه الذين أيّدوا كلامه.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” خلال الأيام المقبلة من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.