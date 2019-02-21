كيم كارداشيان مفجوعة بموت صديقها المقرّب!

متابعة بتجـــــــــــــرد: عبّرت مجموعة من النجمات العالميات ومنهنّ نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والممثلة سلمى حايك وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن حزنهم الشديد بوفاة أيقونة الموضة والأزياء والمدير الفني لدار “شانيل” العالمية كارل لاغرفيلد الذي كان صديقاً مقرّباً من النجمات الثلاث.

ونشرت كارداشيان وحايك وحديد صوراً جمعتها بالراحل لاغرفيلد. ونعته الأولى قائلةً: “فقدنا أسطورة حقيقية، كنت مصدر إلهام للعالم، قمت بالتقاط أول صورة لي، وكنت متوترة جدا للعمل مع هذه “الأيقونة” العالم أكثر جمالا لأنك موجود، إنني أتشرف بأنني التقيتك وأن أتيحت لي الفرصة للعمل معك، أنت محبوب جدا وسنفتقدك”.

ونعته حايك، بالقول: “من المحزن جدا سماعي وفاة صديقي الأسطوري كارل لاغرفيلد، الذي شكل رؤية خلاقة حقيقية لوقتنا، الذي سوف يفتقد كثيرا، فليرقد في سلام وليستريح في سلام”.

أمّا حديد، فعبّرت بهذه الكلمات: “سوف أفقتد يا كارل حضورك الذي لا يوصف، ومشاهدة هدوئك وعقلك العبقري، ونكاتك الصغيرة، وقصصك المذهلة، وتجربة ارتداء تصاميمك ومجموعاتك الخاصة. أشكرك على الإيمان بي وبالفرص الجميلة والمذهلة التي منحتها إلى مسيرتي، ولكن في الغالب، أشكرك على منحي شرف معرفة السحر وراء الأسطورة.

وتابعت بحزن: “لن يكون هناك كارل لاغرفيلد آخر، أشعر بالحزن اليوم، ولكن مع الكثير من الحب والإعجاب والامتنان لك. لجميع أصدقائه وزملائه المحبوبين وأقول إلى طفلته المفضلة شوبيت (قطّته)، قلبي معك، فلترقد في سلام أيها الملك كارل، لم أكن أريد أن يأتي يوم رحيلك”.