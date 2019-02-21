- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجــــــــــــرد: رفعت زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، ياسمين عيسى، دعوى طلاق لزواجه من أخرى وهي الفنانة أنغام، وفق ما جاء في القضية المرفوعة لأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.
وقد موقع “اليوم السابع” المصري صورة من المستندات الخاصة بطلب دعوى طلاق السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، من زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم وذلك بعد الصدمة التي تلقّتها بعد انتشار خبر زواجه من أنغام.
ووفقاً لعدد من الصحف المصرية، فإنّ أنغام وابراهيم تزوّجا منذ أسابيع وسافرا سَوِيّاً الى باريس لقضاء شهر العسل، وتمّ أخيراً تسريب الخبر من مقرّبين من أنغام.
كانت هذه تفاصيل خبر “ضرّة” أنغام تلجأ الى القضاء.. وتطلب الطلاق – بالمستندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.