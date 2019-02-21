“ضرّة” أنغام تلجأ الى القضاء.. وتطلب الطلاق – بالمستندات

متابعة بتجــــــــــــرد: رفعت زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، ياسمين عيسى، دعوى طلاق لزواجه من أخرى وهي الفنانة أنغام، وفق ما جاء في القضية المرفوعة لأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.

وقد موقع “اليوم السابع” المصري صورة من المستندات الخاصة بطلب دعوى طلاق السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين، من زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم محمد إبراهيم وذلك بعد الصدمة التي تلقّتها بعد انتشار خبر زواجه من أنغام.

ووفقاً لعدد من الصحف المصرية، فإنّ أنغام وابراهيم تزوّجا منذ أسابيع وسافرا سَوِيّاً الى باريس لقضاء شهر العسل، وتمّ أخيراً تسريب الخبر من مقرّبين من أنغام.