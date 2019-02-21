أجمل تصاميم كارل لاغرفيلد على السجادة الحمراء – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: فقد عالم الموضة المدير الإبداعي لدار شانيل، كارل لاغرفيلد عن عمر 85 عاماً بعد صراع طويل وصامت مع مرض السرطان.
وقد حظي مصمم الأزياء العالمي الذي ولد في هامبورغ عام 1938، بشهرة واسعة جداً، كما عمل مع دور للأزياء أبرزها شانيل، فالنتينو، كلوي وفيندي.
وفي بداياته، عمل عام 1944 كمساعد للمصمم بيار بالمان حين كان في السابعة عشر من عمره. وبعد ثلاث سنوات عمل مع جان باتو في تصميم الأزياء الراقية.
وفي عام 1958، أبصرت مجموعته الخاصّة النور باسم رولاند كارل بدلا من كارل لاغرفيلد.
في سياق تذكر أبرز أعماله نستعرض لكم أبرز تصاميمه على السجادة الحمراء:
كيرا نايتلي في فستان من شانيل
مارغوت روبي في فستان من شانيل
كريستين ستيورات في فستان من شانيل
كارا ديليفينغ في تصميم من شانيل
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