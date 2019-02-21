من منى زكي إلى منة شلبي – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: حرصت النجمة المصرية منى زكي على تهنئة صديفتها الفنانة المصرية منة شلبي بعد تكريمها في الدّورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ونشرت منى عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ منة وكتبت بتعليقها عليها: “الف الف الف مبروك على تكريمك ياحبيبتي تستحقيها بجدارة لانك موهوبة وتستحقي اكتر من كده كمان بحبك وكان نفسى ابقي معاكى مبروك يا جدعة يا موهوبه”.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي السينمائية كان فيلم “تراب الماس”، الذي ضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، واستطاعت أن تحقق بشخصيتها نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية.