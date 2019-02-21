أيشواريا راي فاتنة الجمال في أحدث صورها

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متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة إيشواريا راي باتشان، لجلسة تصوير جديدة، شاركت الجمهور بلقطات حصرية منها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتألقت إيشواريا راي في الصور بعباية طويلة من اللون الأحمر مليئة بالتطريزات المزهرة، وكان لافتًا الخاتم المرصع بالأحجاب والذي وضعته في إصبعها.
يذكر أن إيشواريا راى تعتبر من أشهر نجمات بوليوود، وقد بدأت العمل كعارضة أزياء قبل دخولها السينما، حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم، وتميزت بالأناقة والبساطة والجمال، واستطاعت خطف الأنظار نحوها بإطلالاتها المختلفة فى اختيارها المتقن للأزياء والتنوع فى المكياج، وحجزت لنفسها مكانا ضمن أبرز الفنانات اللاتى يتابع الجميع إطلالتهن.
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