زوج أنغام الجديد في أوّل رسالة علنية لها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على تهنئة زوجته النجمة المصرية أنغام على طرح ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

ونشر إبراهيم، صورة لبوستر الألبوم ووجه من خلال تعليقه عليها رسالة إلى أنغام حيث كتب: “ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك”. وردت أنغام على زوجها الجديد فكتبت: “مبروك علينا يا حبيبي”.

يذكر أن أنغام طرحت ألبومها “حالة خاصة جدًا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويتضمن الألبوم 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.