باسل خياط عضو لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

متابعة بتجـــــــــــــرد: انضم النجم السوري باسل خياط، إلى لجنة تحكيم مسابقة “الحريات وحقوق الإنسان”، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تحمل اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف. وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات كل من المخرج المصري سمير سيف، الناقد الفرنسي اوليفيه بارليه والمنتج، المخرج اللبناني سام لحود والمخرج المصري شريف مندور. يذكر أن، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة والشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني ورئيس شر هذه الدورة الفنان محمود حميده.

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