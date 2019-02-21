بالصور .. أحمد عز يعيد حرب الإستنزاف إلى السينما

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يطل علينا أحمد عز بفيلم جديد من أفلامه الرائعة، والذي من القرر عرضه في يونيو المقبل لينافس ايرادات الأفلام الصيفية لسنة 2019.

وقد تم الكشف عن أول أفيش للفيلم، وقد تصدره عز وهو مرتدي بدلة الجيش المصري، ووجه الملطخ بالغبار ويبدو أنه ناتج عن معركة شرسة وعيناه مليئة بالإصرار والتحدي.

وقال عز في أحد التصريحات أن العمل يضم كل مقومات النجاح من مخرج متميز مثل شريف عرفة، ومنتج لا يبخل تماما عن العمل بأي شئ مثل هشام عبد الخالق، وقصة الفيلم التى ترصد إحدى أهم الفترات فى تاريخ مصر والمنطقة العربية خلال آخر 100 عام.

ونفى عز تماما أن يكون أمير كراره سيشاركه الفيلم، وأن الصورة التي نزلت له مع كرارة كانت أثناء تواجدهم صدفة في مدينة الإنتاج الإعلامي مع المخرج بيتر ميمي، ويجسد عز شخصية ظابط بالجيش المصري له العديد من البطولات، ويدعي نور.

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وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب عز كل من أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد وألحان المهدى، ويظهر كضيوف شرف كل من هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم والموسيقى التصويرية للموسيقار عمر خيرت.

وتمت الإستعانة بفريق عمل أمريكى لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، حتى يظهر للجمهور كأنه حقيقة.

ويذكر أن هذا ليس الفيلم الوحيد لعز، فيصور أيضا الجزء الثاني من أولاد رزق، مشاركة باقى أبطال العمل عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومن تأليف صلاح الجهينى.