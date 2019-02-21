شيرين عبد الوهاب بصورة عفوية مع ابنتيها

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Feb 21, 2019
نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورة لها مع ابنتيها، وشددت ان كل لحظة تقضيها مع ابنتيها لا تقدر بثمن.
وعلقت شيرين على الصورة التي ظهرت فيها وهي تضع المكياج لإحداهما: “كل لحظة بقضيها مع بناتي بتكون عندي بالدنيا”.
آخر أعمال شيرين كليب أغنية “حبه جنة” وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد “نساي” الذي طرحته في اكتوبر الفائت. وقد ظهور زوج شيرين الفنان حسام حبيب في الكليب، ما شكل مفاجأة للجمهور.
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