- 1/2
- 2/2
Feb 21, 2019
أمضت صباح يوم الأربعاء وهي تسير على نصة عروض الأزياء في ميلانو.
الا ان العارضة الشهيرة ويني هارلو (24 عاماً)، أحبت ان لا تفوت فرصة حضور حفل توزيع جوائز 2019 Brit Awards مساء الأربعاء في لندن.
واستطاعت “هارلو” ان تخطف الانظار في الحفل وذلك خلال مرورها على السجادة الحمراء حيث ارتدت ثوباً بنقشات الورود.
نشير ان عارضة الأزياء ويني هارلو، لم تعش طفولة سهلة، إذ أُصيبت بمرض البهاق في سن الرابعة، وهو مرض جلدي غير قابل للشفاء، ويسبب ظهور بقع عديمة اللون على الجسم. وكانت قد اكدت في مقابلة سابقة انها تركت المدرسة بعدما لاحقتها الاوصاف القاسية منذ الطفولة ولكن مع الوقت تعلمت أن تحب نفسها بغض النظر عما كان يقال عنها وهذا ما أعطاها الشجاعة للوقوف أمام أي شخص وأي عقبة في حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هكذا خطفت ويني هارلو الانظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.