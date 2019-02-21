بالصور- هكذا خطفت ويني هارلو الانظار

أمضت صباح يوم الأربعاء وهي تسير على نصة عروض الأزياء في ميلانو.

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الا ان العارضة الشهيرة ويني هارلو (24 عاماً)، أحبت ان لا تفوت فرصة حضور حفل توزيع جوائز 2019 Brit Awards مساء الأربعاء في لندن.

واستطاعت “هارلو” ان تخطف الانظار في الحفل وذلك خلال مرورها على السجادة الحمراء حيث ارتدت ثوباً بنقشات الورود.

نشير ان عارضة الأزياء ويني هارلو، لم تعش طفولة سهلة، إذ أُصيبت بمرض البهاق في سن الرابعة، وهو مرض جلدي غير قابل للشفاء، ويسبب ظهور بقع عديمة اللون على الجسم. وكانت قد اكدت في مقابلة سابقة انها تركت المدرسة بعدما لاحقتها الاوصاف القاسية منذ الطفولة ولكن مع الوقت تعلمت أن تحب نفسها بغض النظر عما كان يقال عنها وهذا ما أعطاها الشجاعة للوقوف أمام أي شخص وأي عقبة في حياتها.