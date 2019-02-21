عمرو دياب يحيي حفل زفاف "ثنائي" من جمهوره.. وهنا التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد منافسة شرسة بين جمهوره للفوز بإحيائه لحفل زواج "ثنائي" من معجبيه، أحيا الفنان والمطرب المصري عمرو دياب، الملقب بـ"الهضبة" حفل زفاف "هدير وإسماعيل"، الفائزين بالمسابقة التي نظمتها شركة فودافون، تضمنت القدرة على تنفيذ أغنية الهضبة "يتعلموا" في فيديو مدته 40 ثانية.

وعلى غير عادته في نشر صور حفلات الزفاف، نشر الهضبة صور زفاف هدير واسماعيل عبر صفحته في إنستغرام، ثم نشر عبر صفحته بـ"تويتر" صورته أثناء إحياء الحفل، حيث علق نصاً "ليلة مدهشة.. أطيب الأمنيات.. هدير وإسماعيل"، لتأتي تعليقات جمهوره "يا بختهم"، و"ياريتني كنت أنا الفائز يا هضبة"، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

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يذكر أن شركة "فودافون" كانت أعلنت في سبتمبر الماضي عن مسابقة، والفائزان بها سيحيي حفل زفافهما الفنان عمرو دياب تحت عنوان "فرحنا بالهضبة"، وشرطها أن يغنى "الثنائي" المتقدم أغنية "يتعلموا" بشكل مختلف في فيديو مدته 40 ثانية.

وفاز إسماعيل وهدير من جمهور الهضبة، بتصوير فيديو كليب احترافي على أنغام الأغنية، كلف ما نحو الـ7 آلاف جنيه "قرابة 393 دولارًا أمريكيًا"، حيت تم إعلان النتيجة بعد شهرين من بدء المسابقة، وأحدث الأمر جدلاً بين جمهور الهضبة وقتها.