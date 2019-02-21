عابد فهد: ممنوع أختار غلط.. وجرأة الدراما السورية تجعلها مميزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم السوري عابد فهد في حديث مع موقع فوشيا الملامح العامة لشخصيته في مسلسل "دقيقة صمت"، تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَي الصبّاح وإيبلا وبطولة نخبة من النجوم السوريين واللبنانيين. وأوضح عابد فهد الذي يؤدي الشخصية الرئيسية "أمير" أن شخصيته إشكالية وتحمل تركيبة خاصة تبعاً للظروف التي تمرّ بها. كما تحدث عن أمنيته أن يستحوذ العمل على رضا ومحبة الجمهور، مؤكدا أن أي نجاح يحمل معه مسؤولية الأعمال اللاحقة، حيث يحتم على الفنان البحث والتركيز في خياراته دون الاستسلام لأي نجاح. تفاصيل أكثر في هذا التقرير..

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