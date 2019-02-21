نادين نسيب نجيم تكشف عن البوستر الدعائي لـ"خمسة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن "بوستر" دعائي لمسلسلها الجديد "خمسة ونص"، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المُقبل. ونشرت نادين "البوستر" عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وحمل البوستر صور لعدد من أبطال المسلسل منهم نادين، قصي خولي، معتصم النهار. وكان المنتج صادق الصباح، تعاقد مع المطربة شيرين عبدالوهاب، لغناء تتر مسلسل "خمسة ونص"، وتحمل الأغنية اسم "يا بتفكر يا بتحس" كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.

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